«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы в Германии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья за 3.70.

«Хоффенхайм» и «Тоттенхэм» встретятся 23 января в рамках седьмого тура Лиги Европы. Если не знать, как выступали в последнее время соперники, кажется, что гости тут без проблем должны набирать три очка. Но я не так сильно уверен в их успехе.

«Тоттенхэм» испытывает проблемы, часто терпит неудачи. Конечно, нельзя игнорировать его трудности с составом, очень много основных игроков травмированы. В активе клуба всего две победы за почти месяц, да и то, одна была добыта в Кубке Англии над полупрофессиональным клубом. Причем, та победа тяжело еще далась «шпорам». В другой встрече команда Постекоглу одолела «Ливерпуль», но это был только первый полуфинал Кубка лиги, будет еще ответная встреча.

И в общем-то, у «Хоффенхайма» схожая ситуация. Он тоже имеет только две победы, только вот не за один месяц, а за почти два. И одна победа за этот период была добыта клубом в товарищеском матче — 3:1 с «Аугсбургом». Еще одну победу коллектив добыл несколько дней назад — 3:1 с «Хольштайном» в Бундеслиге.

И вот в такой форме они подходят к заключительным турам Лиги Европы, в которых будет решаться, кто попадет в плей-офф. «Тоттенхэм», в общем-то, почти гарантировал себе место в топ-24. Правда, риск вылететь все же есть — с 11 баллами он идет на девятом месте, отрываясь от преследователей на минимальное количество баллов.

А вот «Хоффенхайм» пока вообще не попадает в плей-офф — с шестью баллами он стоит почти на границе с топ-24 — 26 строчка. Разрыв между ним и вышестоящими клубами не такой большой. Даже одна победа может гарантировать немцам попадание в 1/16 финала.

Но вот пока есть вопросы к тому, как проведут заключительные туры соперники. Помимо того, что они и так в последнее время редко выигрывали, сейчас у обоих в ЛЕ еще и идут серии без побед. «Тоттенхэм» в трех турах кряду перед паузой не смог победить, в том числе, поделил очки он с «Рейнджерс» (1:1). У «Хоффенхайма» эта серия насчитывает четыре игры.

В общем, не такой простой матч для прогноза. «Тоттенхэм» испытывает в последнее время большие проблемы, редко выигрывает, особенно в важных матчах с сильными соперниками. Но и «Хоффенхайм» определенные трудности испытывает.

Так что я тут все-таки не думаю, что они определят победителя. Клубы друг с другом сыграют осторожно и не выявят победителя — ничья за 3.70», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».