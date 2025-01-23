СКА — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 5 за 1.65.

«В пользу гостей – свежесть, ведь они не играли с прошлой пятницы. В пользу хозяев – моральный подъём. Яркий уверенный выигрыш у мощного «Локомотива» не только прервал серию поражений питерцев, но и показал, за счёт чего команда Ротенберга может одолевать любого соперника. Ведь против ярославцев СКА сыграл очень качественно. Работа на каждом метре площадки, строгая игра в обороне, минимум «привозов», рациональное отношение к собственным голевым моментам.

Вот и сейчас невские армейцы постараются сыграть в таком же стиле. А он очень неудобен команде Кудашова. Динамовская защита уступает сопернику в надёжности, динамовские форварды из первых звеньев гаснут, столкнувшись с плотной опекой. Да и по сумме мастерства СКА сильнее. Фаворитом матча выглядят хозяева. Скорее всего, они сумеют впервые в сезоне победить бело-голубых. Причем в результативном ключе. Вратари обеих команд далеки от слова «надёжность», зрители Северной столицы точно увидят больше пяти шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».