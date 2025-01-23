Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Торпедо» — «Амур»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

«Торпедо» — «Амур»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Амур».

Ставка: ТБ 6 за 2.19.

«Амур» приехал в Нижний с серией из двух побед, но зацепиться за очки на Волге вряд ли получится. Одно дело – побеждать дома за счёт дальневосточного фактора и расслабленности соперников. Но у «Торпедо» с мотивацией никаких проблем нет. Борьба за место в плей-офф у команды Ларионова продолжается, отрыв от «Куньлуня» стал комфортнее, но оступаться всё равно нельзя.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

К тому же нижегородцы выбрались из постновогоднего спада, поборов проблемы с игрой и дисциплиной. Два последних матча – выездной с «Ладой» и домашний со «Спартаком» — торпедовцы вырвали на зубах, показав характер и умение добиваться результата. Так что сомнений в их победе нет. Интереснее будет попытка угадать тотал. Советовал бы рискнуть и поставить на то, что во встрече будет больше шести голов. Хозяева играют в креативном стиле, у гостей много проблем с обороной. В матчах с такими соперниками у «Торпедо» обычно получается весело», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android