«Торпедо» — «Амур»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Амур».

Ставка: ТБ 6 за 2.19.

«Амур» приехал в Нижний с серией из двух побед, но зацепиться за очки на Волге вряд ли получится. Одно дело – побеждать дома за счёт дальневосточного фактора и расслабленности соперников. Но у «Торпедо» с мотивацией никаких проблем нет. Борьба за место в плей-офф у команды Ларионова продолжается, отрыв от «Куньлуня» стал комфортнее, но оступаться всё равно нельзя.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 января 2025, четверг. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

К тому же нижегородцы выбрались из постновогоднего спада, поборов проблемы с игрой и дисциплиной. Два последних матча – выездной с «Ладой» и домашний со «Спартаком» — торпедовцы вырвали на зубах, показав характер и умение добиваться результата. Так что сомнений в их победе нет. Интереснее будет попытка угадать тотал. Советовал бы рискнуть и поставить на то, что во встрече будет больше шести голов. Хозяева играют в креативном стиле, у гостей много проблем с обороной. В матчах с такими соперниками у «Торпедо» обычно получается весело», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».