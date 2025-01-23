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«Сиэтл» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

«Сиэтл» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Сиэтл» – «Вашингтон».

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.07.

«Вашингтон» продолжает на замечать соперников – у команды уже пять побед подряд, она удерживает первое место в турнирной таблице НХЛ. Выезд на Запад «Кэпс» начали с победы над «Эдмонтоном» (3:2). Предстоящий соперник менее серьёзный – «Сиэтл» идёт за пределами зоны плей-офф. Лучшим бомбардиром команды является Джаред Макканн с 36 очками в 48 матчах. Для сравнения, лучший у «столичных» — Дилан Строум с 46 очками. По всем статистическим показателям гости выглядят предпочтительнее.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон» доминирует по всем фронтам, а «Кракен» такой типичный середняк, нигде серьёзно не проваливается, но и не запоминается ничем ярким. В последних трёх встречах между этими командами «Сиэтл» одержал две победы, а «Вашингтон» — одну. В этом сезоне это будет первая игра между командами.

Александр Овечкин в двух последних матчах остался без очков, но это не повод паниковать. Капитан может исправиться уже в следующей игре. За всю историю существования «Сиэтла» Овечкин провёл против этой команды шесть встреч и забил три гола. Будет ли четвёртый в седьмой? Открытый вопрос. Но вот с фаворитом в этой паре всё ясно. Поставим на победу «Вашингтона» в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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