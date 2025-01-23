Фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч «МЮ» — «Рейнджерс»

23 января «Манчестер Юнайтед» примет «Рейнджерс» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы. Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 23:00 мск. Для всех новых клиентов БЕТСИТИ доступен фрибет до 100 000 рублей за регистрацию:

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«Манчестер Юнайтед» продолжает показывать нестабильные результаты. После увольнения Эрика тен Хага пост главного тренера занял Рубен Аморим. Однако проблемы есть и у португальца. В выходные манкунианцы на своём поле неожиданно уступили «Брайтону» (1:3). Данное поражение стало четвёртым за последние пять матчей на «Олд Траффорд».

Амориму пока не удаётся сплотить команду и наладить игру. Португальский специалист признался, что сейчас у «Юнайтед «возможно, худшая команда в истории клуба». Также тренер высказался и о ситуации о непопадании Маркуса Рашфорда в заявку. По его словам, он не станет включать в состав игрока, который не подходит для команды. Португалец подвергся критике. Так известный шахматист Магнус Карлсен призвал специалиста покинуть пост.

В конце прошлого года «Рейнджерс» упустил шанс на трофей. Команда уступила «Селтику» в финале Кубка Шотландии. Основное и дополнительное время завершилось голевой ничьей (3:3), а в серии пенальти сильнее оказался соперник. По информации СМИ, «Рейнджерс» проявляет интерес к 29-летнему опорному полузащитнику московского ЦСКА Саше Зделару. Пока сделка не оформлена.

Соперники расположились рядом в турнирной таблице Лиги Европы. Обе команды претендуют на прямой проход в 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков и занимает седьмую строчку. «Рейнджерс» отстают на один балл и одну позицию.

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