«Чемпионат» и PARI стали стратегическими партнёрами по освещению главных событий в теннисе

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Подписчики телеграм-канала «Чемп.Теннис» получат доступ к специализированным материалам и предложениям.

Ведущий спортивный портал Рунета «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) объявляет о начале сотрудничества с компанией PARI, признанной лучшим букмекером 2024 года. Эксклюзивной площадкой в рамках партнёрства станет телеграм-канал «Чемп.Теннис». Подписчики получат доступ к уникальным материалам: аналитике, коэффициентам, статистике, а также к новым конкурсам и специальным предложениям, которые сделают наблюдение за теннисом ещё увлекательнее.

За прошлый год телеграм-канал «Чемп.Теннис» увеличил количество подписчиков на 51%. Новое партнёрство откроет новую страницу в развитии сообщества, делая спорт ближе и доступнее для всех.

Уже в рамках финальных матчей Открытого чемпионата Австралии подписчиков ждёт специальное предложение – фрибет 5х1000 рублей! Следите за новостями и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами!

Информационные справки:

«Чемпионат» — лидер среди спортивных порталов Рунета. Входит в топ-3 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли России («Медиалогия», 2023), топ-4 самых популярных спортивных интернет-медиа в мире (по данным Similar Web, 2022). Наиболее быстрое и полное освещение всех главных событий в мире спорта: качественный эксклюзивный контент, аналитические материалы, подробная статистика матчей, фотографии и видео, live-трансляции. Входит в медиахолдинг Rambler&Co.

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объёму аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.

PARI — российская букмекерская компания. Обладатель многочисленных наград престижных спортивных и маркетинговых премий и фестивалей, в том числе «Гран-при: лучший букмекер года» по версии премии «РБ 2024». Компания принимает активное участие в развитии российского спорта, сотрудничает с ведущими спортивными федерациями, а также поддерживает профессиональные и любительские команды.

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