«Автомобилист» — «Лада»: прогноз «Чемпионата» на матч в Екатеринбурге

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру КХЛ «Автомобилист» — «Лада».

Ставка: победа «Автомобилиста» + тотал больше 3.5 гола за 2.05.

«Автомобилист» раздухарился, победа на победе сидит и победой погоняет. После непростой выездной серии, за время которой были обыграны «Спартак» (3:2), «Салават Юлаев» (4:1) и «Сочи» (2:1), екатеринбуржцы вернулись на лёд родной арены и столкнулись с находящимся на подъёме «Авангардом». И ничего — 2:1, надёжная оборона, отличные действия вратаря, два очка.

Проиграв 13 из 21 предыдущего матча, «Лада» опустилась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от того же «Автомобилиста» уже больше 15 очков. Прямые конкуренты по борьбе за топ-8 на данный момент смотрятся солиднее. На прошлой неделе тольяттинцы дома уступили «Торпедо» (2:3) и «Витязю» (2:6).

Крупное поражение Павел Зубов объяснил тем, что у команды совсем иссякли запасы энергии. А теперь, после пятидневного простоя, может возникнуть «ржавость» в игре. Возьмём П1 + ТБ 3.5 шайбы. Ко всему прочему, у екатеринбуржцев стимул свести счёты за досадное поражение в последней очной встрече. Разница в исполнителях очевидна, плюс свой лёд и отличный тонус уральцев. Предпосылок для сенсации не видно.