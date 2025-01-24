Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Лада»: прогноз на матч КХЛ

«Ак Барс» — «Лада»: прогноз на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру КХЛ «Ак Барс» — «Лада».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.08.

Материалы по теме
«Автомобилист» — «Лада». Екатеринбург повышает ставки
«Автомобилист» — «Лада». Екатеринбург повышает ставки

«Ак Барс» в отличном настроении возвращается на лёд родной арены после непростого выезда на Дальний Восток. Он исправился за досадное поражение от «Амура» (4:5), дважды победив «Адмирал» (5:2 и 2:1 Б). Строго говоря, казанцы в полном порядке. Подопечные Анвара Гатиятулина поднялись на третью строчку в сводной таблице КХЛ. По потерянным очкам идут на первом месте в Восточной конференции.

Новосибирцы увеличили отрыв от располагающейся на девятом месте «Лады» до пяти баллов. У тольяттинцев есть несколько игр в запасе, но осечки видятся неизбежными. За наличие волевых качеств и стремление получить путёвку в плей-офф «Сибирь» определённо заслуживает похвалы. Будь у неё ещё игра в обороне слаженнее, было бы вообще супер.

Возьмём 1Х + ТБ 4.5 шайбы. Только в трёх из девяти последних очных встреч в основное время соперники забросили меньше четырёх голов. «Сибирь» выиграла семь из них (пять — в основное время), хотя пять проходили в Казани. Пора уже «барсам» сводить счёты. Если смотреть на дистанции, дома подопечные Гатиятулина выступают отлично. 16 побед из 23 возможных на своей арене. За этот период забросили 70 шайб, то есть в среднем за игру дома забивают три гола.

Материалы по теме
Новое имя стадиона «Краснодара» и 2 млн для бабушек. Как букмекеры провели неделю
Новое имя стадиона «Краснодара» и 2 млн для бабушек. Как букмекеры провели неделю
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android