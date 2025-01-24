«Ак Барс» — «Лада»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру КХЛ «Ак Барс» — «Лада».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.08.

«Ак Барс» в отличном настроении возвращается на лёд родной арены после непростого выезда на Дальний Восток. Он исправился за досадное поражение от «Амура» (4:5), дважды победив «Адмирал» (5:2 и 2:1 Б). Строго говоря, казанцы в полном порядке. Подопечные Анвара Гатиятулина поднялись на третью строчку в сводной таблице КХЛ. По потерянным очкам идут на первом месте в Восточной конференции.

Новосибирцы увеличили отрыв от располагающейся на девятом месте «Лады» до пяти баллов. У тольяттинцев есть несколько игр в запасе, но осечки видятся неизбежными. За наличие волевых качеств и стремление получить путёвку в плей-офф «Сибирь» определённо заслуживает похвалы. Будь у неё ещё игра в обороне слаженнее, было бы вообще супер.

Возьмём 1Х + ТБ 4.5 шайбы. Только в трёх из девяти последних очных встреч в основное время соперники забросили меньше четырёх голов. «Сибирь» выиграла семь из них (пять — в основное время), хотя пять проходили в Казани. Пора уже «барсам» сводить счёты. Если смотреть на дистанции, дома подопечные Гатиятулина выступают отлично. 16 побед из 23 возможных на своей арене. За этот период забросили 70 шайб, то есть в среднем за игру дома забивают три гола.