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«Лас-Пальмас» — «Осасуна»: прогноз на матч чемпионата Испании

«Лас-Пальмас» — «Осасуна»: прогноз на матч чемпионата Испании
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Осасуна».

Ставка: «Осасуна» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.

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«Осасуна» набрала на четыре очка больше и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» только 15-й. Клуб из Памплоны удивительно миролюбив: пять ничьих в семи предыдущих турах. То есть свои очки набирает исправно. При этом, держась уверенно в середине турнирной таблицы Примеры, подопечные Висенте Морено осторожными шагами идут по сетке Кубка Испании. Сенсационно обыграв на выезде в дерби «Атлетик» из Бильбао, они вышли в 1/4 финала.

Надо отметить, что после дерби «красным» даже хватило сил не проиграть на днях «Райо Вальекано» (1:1). Оказывается, запас прочности-то есть, и вполне приличный. Предлагаем заключить пари на Х2 + ТМ 3.5 мяча с добротным коэффициентом 1.98.

В среднем за матч в чемпионате Испании баски забивают 1,2 мяча. Совсем мало, но и пропускают редко (1,4). Важно, что все шесть поражений «красные» потерпели от команд из топ-12 лиги. Максимум, на что могут рассчитывать клубы из нижней части турнирной таблицы, это ничья. Даже на своём поле.

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