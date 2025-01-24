«Вольфсбург» — «Хольштайн»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Хольштайн».

Ставка: «Вольфсбург» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.93.

Назначение опытного Ральфа Хазенхюттля помогло «Вольфсбургу»: седьмое место в турнирной таблице, до конкурентов рукой подать. Зелёно-белые набрали впечатляющий ход в чемпионате Германии: шесть побед против трёх поражений. На выезде уступили «Фрайбургу» (2:3) и «Баварии» (2:3), а дома проиграли дортмундской «Боруссии» (1:3). «Вольфсбург» разгромил «Лейпциг» (5:1) и мёнхенгладбахскую «Боруссию» (5:1), а также в яркой битве одолел «Майнц» (4:3).

У «Хольштайна» перспективы менее привлекательные. Он замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии. Отставание от располагающегося в зоне стыковых матчей «Хайденхайма» составляет три очка. Пока что положение не критичное, но позитива мало.

Команда из Киля проиграла семь раз в девяти предыдущих турах чемпионата Германии. Обыграла «Аугсбург» (5:1) и дортмундскую «Боруссию» (4:2). Но что важно, обе победы подопечные Марцеля Раппа одержали на своём поле. Без поддержки родных трибун «Хольштайну» приходится туго: две ничьих против шести поражений в Бундеслиге. За этот период подопечные Раппа забили 12 мячей, но пропустили почти в два раза больше — 21. Не видим смысла мудрить: победа хозяев через общий тотал больше.