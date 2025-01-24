«Торино» — «Кальяри»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Торино» — «Кальяри».

Ставка: обе забьют за 2.03.

«Торино» и «Кальяри» можно смело назвать типичными представителями средней полосы турнирной таблицы. У первого 23 очка и 11-е место, у второго — 21 очко и 14-е место. В новом году команды не проигрывают. Начиная с 5 января, они провели по три встречи в чемпионате Италии. «Торино» набрал три из девяти возможных очков, а «Кальяри» — семь из девяти возможных. Но здесь стоит сказать, что у туринцев был сложнее календарь.

А поскольку ни одна из сторон уступать не собирается и теперь, ввиду банальной борьбы за очки и выживание, то этим можно будет воспользоваться. Коэффициент на голы в обе стороны хороший. Во-первых, «Торино» и «Кальяри» уже показали, что могут создавать и реализовывать моменты в играх даже с очень сильными соперниками. Туринцы, например, недавно забили по голу «Ювентусу» (1:1) и «Фиорентине» (1:1), а на старте сезона забивали по два «Милану» (2:2), «Аталанте» (2:1), «Интеру» (2:3) и «Лацио» (2:3).

«Кальяри», в свою очередь, ударно начали 2025 год. Отправил два мяча в сетку ворот «Монцы» (2:1), четыре мяча в сетку ворот «Лечче» (4:1) и ещё один — в сетку ворот «Милана» (1:1). Внушительно! Однако вместе с тем по результатам всех перечисленных матчей видно, что надёжностью обороны не может похвастаться ни одна сторона.