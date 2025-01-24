«Вольфсбург» — «Хольштайн»: прогноз и ставки букмекеров на матч Бундеслиги

24 января состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Фольксваген Арена «Вольфсбург» примет «Хольштайн». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вольфсбурга» предлагается с коэффициентом 1.44, что составляет около 67% вероятности.

Победа «Хольштайна» оценивается коэффициентом 7.10 — приблизительно 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95, что составляет около 20%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Вольфсбург» — «Хольштайн» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.