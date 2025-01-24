Названы шансы «Автомобилиста» выиграть восьмой матч КХЛ подряд

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24 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» примет «Ладу». Встреча пройдёт на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Уральцы идут на серии из семи побед в КХЛ.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 1.76, что составляет приблизительно 53% вероятности.

Победа «Лады» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.50 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.95 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Автомобилист» — «Лада» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.75.

Итоговая победа «Автомобилиста» идёт за 1.38 (70%), итоговый успех «Лады» доступен за 3.25 (30%).