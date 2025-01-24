«Ак Барс» — «Сибирь»: букмекеры оценили шансы

24 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» примет «Сибирь». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.81, что составляет приблизительно 55% вероятности.

Победа «Сибири» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.50 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (примерно 23%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Ак Барс» — «Сибирь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.68. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.00.