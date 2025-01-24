Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Сибирь»: букмекеры оценили шансы

«Ак Барс» — «Сибирь»: букмекеры оценили шансы
Аудио-версия:
Комментарии

24 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» примет «Сибирь». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Материалы по теме
«Ак Барс» — «Сибирь». Красота в Казани
«Ак Барс» — «Сибирь». Красота в Казани

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.81, что составляет приблизительно 55% вероятности.

Победа «Сибири» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.50 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (примерно 23%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Ак Барс» — «Сибирь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.68. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.00.

Материалы по теме
«Автомобилист» — «Лада». Екатеринбург повышает ставки
«Автомобилист» — «Лада». Екатеринбург повышает ставки
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android