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«Торино» — «Кальяри»: определён фаворит матча чемпионата Италии

«Торино» — «Кальяри»: определён фаворит матча чемпионата Италии
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24 января на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине состоится матч «Торино» — «Кальяри», который откроет программу 22-го тура итальянской Серии А. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Торино» предлагается с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 46% вероятности.

Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 3.90 (26%), ничья идёт за 3.50 (28%).

Вместе с тем аналитики считают, что предстоящий матч чемпионата Италии в Турине не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

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