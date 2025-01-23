Наоя Иноуэ — Е Чун Ким: прогноз и ставка на бой 24 января

24 января в Японии абсолютный чемпион мира Наоя Иноуэ проведёт очередную защиту титулов. Сражаться ему предстоит в суперлегчайшей весовой категории против корейского боксёра Е Чун Кима.

Этот боец вышел на замену Сэму Гудману, который снялся из-за травмы. Боксёр из Кореи находится только на 11-й строчке в рейтинге WBO. Ориентировочное начало боя — 14:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе действующего чемпиона. На успех Иноуэ дают коэффициент 1.01, а шансы Кима оценили в 16.00. Ничья доступна за 35.00. На ТБ 3.5 раунда предлагают котировку 1.80, а обратный исход идёт за 1.90.

Японец — настоящая легенда в своей стране. Абсолютный чемпион мира в легчайшем и втором легчайшем весе, непобеждённый боксёр. 28 боёв — 28 побед, 25 из них – нокаутом.