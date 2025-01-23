Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Наоя Иноуэ — Е Чун Ким: прогноз и ставка на бой 24 января

Наоя Иноуэ — Е Чун Ким: прогноз и ставка на бой 24 января
Комментарии

24 января в Японии абсолютный чемпион мира Наоя Иноуэ проведёт очередную защиту титулов. Сражаться ему предстоит в суперлегчайшей весовой категории против корейского боксёра Е Чун Кима.

Материалы по теме
Наоя Иноуэ — Е Чун Ким: когда замена сделана для галочки
Наоя Иноуэ — Е Чун Ким: когда замена сделана для галочки

Этот боец вышел на замену Сэму Гудману, который снялся из-за травмы. Боксёр из Кореи находится только на 11-й строчке в рейтинге WBO. Ориентировочное начало боя — 14:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе действующего чемпиона. На успех Иноуэ дают коэффициент 1.01, а шансы Кима оценили в 16.00. Ничья доступна за 35.00. На ТБ 3.5 раунда предлагают котировку 1.80, а обратный исход идёт за 1.90.

Японец — настоящая легенда в своей стране. Абсолютный чемпион мира в легчайшем и втором легчайшем весе, непобеждённый боксёр. 28 боёв — 28 побед, 25 из них – нокаутом.

Материалы по теме
«Вольфсбург» — «Хольштайн». Спасибо тебе, чемпионат Германии
«Вольфсбург» — «Хольштайн». Спасибо тебе, чемпионат Германии
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android