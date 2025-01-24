«Лас-Пальмас» — «Осасуна»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Лас-Пальмас» — «Осасуна».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.67.

«В рамках 21-го тура испанской Примеры состоится матч между «Лас-Пальмасом» и «Осасуной». Встреча пройдёт на домашнем стадионе «Лас-Пальмаса».

«Лас-Пальмас» в текущем сезоне демонстрирует нестабильную игру. Команда одержала шесть побед в 20 матчах, что позволяет ей находиться в зоне сохранения места в элитном дивизионе. Однако низкая результативность остаётся проблемой – в среднем команда забивает всего 1,3 гола за игру. Отметим, что в домашних матчах «Лас-Пальмас» играет немного увереннее, чем в гостях.

«Осасуна» за 20 матчей заработала 26 очков. Но она ещё меньше забивает — в среднем по 1,2 мяча за игру.

История встреч этих команд довольно ровная. В последний раз они встретились в сентябре 2024 года, и тогда победу со счётом 2:1 одержала «Осасуна». Однако на поле «Лас-Пальмаса» хозяева традиционно играют лучше, используя поддержку болельщиков.

В матче с «Осасуной» не сможет сыграть из-за травмы колена Вити, под вопросом выход на поле Хосе Кампаньи. У «Осасуны» до сих пор травмирован Бриан Сарагоса.

Скорее всего, игра будет равной, с минимальным количеством забитых мячей. Поставим на тотал меньше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».