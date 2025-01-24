«Даллас» — «Вегас»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Даллас» — «Вегас».

Ставка: победа «Далласа» за 2.15.

«Команды два последних года встречались в плей-офф и по разу победили, в этом регулярном чемпионате уже тоже выиграли один раз — 6 декабря победу одержал «Вегас» (3:2). Сейчас это будет сделать чуть сложнее. Во-первых, у «Голден Найтс» back-to-back (два матча подряд), да и ещё на выезде. Во-вторых, в последних семи встречах шесть поражений. Явно «Рыцари» сейчас в кризисе и нуждаются в перезагрузке, через пару недель в НХЛ наступит двухнедельная пауза на Турнир четырёх наций, которая точно пойдёт на пользу команде. Но даже в таком состоянии это сильный соперник. Защитник Ши Теодор в последних пяти матчах набрал 10 очков, а нападающий Павел Дорофеев забил шесть голов.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 03:30 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

«Даллас» всего на три очка отстаёт от «Вегаса» в турнирной таблице и также претендует на самые высокие места. У команды в начале января была впечатляющая победная серия из семи игр, однако во второй половине месяца наступил небольшой спад: четыре поражения в последних шести матчах. Лучший в последних пяти матчах у «Старз» — Джейсон Робертсон, набравший 7 (4+3) очков. Если учесть текущую форму команд, небольшое преимущество — у «Далласа». Поставим на победу «звёзд», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».