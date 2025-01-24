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«Ак Барс» — «Сибирь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

«Ак Барс» — «Сибирь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Ак Барс» – «Сибирь».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.75.

«Для «Сибири» наступают важнейшие месяцы сезона – нужно биться за попадание в зону плей-офф. Пока у команды Вадима Епанчинцева это получается, она идёт восьмой на Востоке, но конкуренты поджимают. После трёх поражений подряд по буллитам новосибирцы наконец-то одержали победу – над «Трактором» в гостях (4:3). На очереди ещё один сильный соперник. 7 октября «Сибирь» уже обыгрывала «Ак Барс», однако повторить этот результат будет непросто.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Казанцы только вернулись с дальневосточного выезда, где одержали три победы в четырёх матчах, да ещё и обратная дорога получилась тяжёлой – из-за поломки самолёта на пересадке в Красноярске пришлось ждать более шести часов. Однако всё это не должно помешать настроиться на домашнюю игру — все-таки у команды было три дня перерыва. В шикарной форме Артём Галимов, он набирает очки уже в восьми встречах подряд. Ожидается, что в матче с «Сибирью» в составе «Ак Барса» дебютирует Эрик О'Делл, который был приглашён в дедлайн. Казанцы являются фаворитами встречи благодаря более сбалансированному составу и лучшей игре в атаке. Поставим на победу «Ак Барса» в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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