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«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.35.

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Воодушевление «Вулверхэмптона» от смены главного тренера иссякло быстро. Подсобил в этом сложный календарь: в трёх предыдущих турах АПЛ подопечные Витора Перейры уступили «Ноттингем Форест» (0:3), «Ньюкаслу» (0:3) и «Челси» (1:3). Зону вылета опережают лишь по дополнительным показателям, пропускают больше всех в турнире. Такие дела.

С трудом верится, что «Вулверхэмптон» не уступит «Арсеналу» разгромно. Беспроигрышная серия «канониров» в чемпионате Англии насчитывает 12 матчей. Подопечные Микеля Артеты и не стали вешать нос после досаднейшей потери очков в предыдущем туре АПЛ с «Астон Виллой» (2:2). На днях на классе разгромили загребское «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов. Могли забить больше, но в который раз в нескольких эпизодах подвело завершение.

В общих чертах результативность у лондонцев хорошая: в среднем за матч в АПЛ забивают 1,9 гола, но, когда соперник обороняется слаженно, начинается хождение по мукам. Мяч пролетает рядом со штангой, попадает в каркас или прямо в голкипера. Однако «волки» защищаются слабо, так что серьёзных проблем для «канониров» в Вулверхэмптоне не предвидится.

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