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«Ливерпуль» — «Ипсвич»: прогноз на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Ипсвич»: прогноз на матч чемпионата Англии
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ипсвич».

Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 1.94.

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«Ипсвич Таун» в прошлом туре чемпионата Англии получил 0:6 от оживающего «Манчестер Сити», а до того проиграл со счётом 0:2 «Брайтону». И всё это дома. В целом с выездами у команды в этом сезоне дела обстоят чуть лучше, но девять очков в десяти играх при 19 пропущенных мячах — тоже удручающий показатель. Особенно на фоне стабильно хороших домашних выступлений ливерпульцев.

Кажется, самый главный вопрос предстоящего матча — сколько голов забьют футболисты «Ливерпуля». Учитывая возможную небольшую усталость после игры в Лиге чемпионов, а также достаточно сдержанный в этом плане футбол Арне Слота, чересчур много голов ждать всё же не стоит. Вероятно, хозяева захотят отдохнуть, перетасовать состав. Двух-трёх мячей им здесь хватит за глаза.

Лучше обратить внимание на то, что меньше «Ливерпуля» в чемпионате Англии никто не пропускает, а меньше «Ипсвич Таун» забивают только две команды. То есть гораздо логичнее ждать победу хозяев всухую, нежели разгром. Подопечные Арне Слота забили восемь мячей за пять последних матчей в разных турнирах, а пропустили — три. В то же время команда Кирана Маккенна осталась без голов в двух последних матчах. К слову, прошлая очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «красных».

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