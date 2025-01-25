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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Челси» за 2.10.

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«Аристократы» не очень удачно закончили 2024 год, уступив на выезде «Ипсвич Таун» со счётом 0:2. Но после того провели четыре встречи в разных турнирах и ни разу не проиграли, продемонстрировав хорошую реализацию. Да, соперники были не самые сильные, откровенно говоря, но и лёгкой добычей их назвать язык не поворачивается. Один забравшийся в топ-7 «Борнмут» (2:2) чего стоит.

Вообще, у «Челси» всё довольно неплохо с голами в этом сезоне. На момент 23-го тура в одной только АПЛ футболисты столичного клуба забили 44 раза. Больше лишь у «Ливерпуля» (50) и «Тоттенхэма» (45). А евроарену вовсе упоминать страшно. 26 голов за шесть туров Лиги конференций — это что-то на астрономическом даже со скидкой на уровень местной оппозиции. Более четырёх в среднем за игру, если конкретнее.

Всё это ведёт к тому, что «Челси» сделает «Манчестер Сити» больно в предстоящем матче. Что такое стабильность, подопечные Хосепа Гвардиолы благополучно забыли. Но даже раньше были случаи, когда они получали от данного соперника по два, а иногда и четыре мяча. В предстоящем матче ничья со счётом 2:2 выглядит не так уж сказочно, хотя гости даже способны на большее.

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