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«Спартак» — «Локомотив»: определён фаворит главного матча дня в КХЛ

«Спартак» — «Локомотив»: определён фаворит главного матча дня в КХЛ
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25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» примет «Локомотив». Встреча пройдёт на арене «Мегаспорт» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 40% вероятности.

Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Спартак» — «Локомотив» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0.

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