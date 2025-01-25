«Спартак» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.40.

Чем ближе к завершению регулярного чемпионата, тем хуже: «Спартак» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей. А впереди очень сложная серия. В ближайших пяти встречах «народной команде» предстоит сыграть с ЦСКА, СКА, «Северсталью» и дважды — с «Локомотивом». Опасно. Подопечные Алексея Жамнова рискуют выпасть из топ-5 Западной конференции.

Обе очные встречи в этом сезоне железнодорожники выиграли в основное время: в Москве со счётом 2:0, в Ярославле — 5:4. На всех парах подопечные Игоря Никитина несутся к победе в регулярном чемпионате. Ярославцы проиграли всего лишь два из 11 предыдущих матчей: разгромно минскому «Динамо» (1:4) и СКА (2:5). Поражение от петербуржцев потерпели на днях, но это не плюсик в копилку «Спартака». Лишь однажды в этом сезоне подопечные Никитина уступили дважды подряд. Очень быстро учатся на ошибках.

Напрягают разве что пять пропущенных от армейцев шайб. Попадание в лазарет основного голкипера Даниила Исаева, получившего травму как раз со «Спартаком», нанесло болезненный удар по железнодорожникам. Сменщики не так надёжны. Достичь желаемых результатов становится сложнее.

Впрочем, как раз желание отомстить за вратаря может помочь ярославцам победить москвичей. Наилучшим вариантом для ставки видится П2. Можно снизить риски, взяв итоговую победу железнодорожников. Она даётся с коэффициентом 1.78. Однако вряд ли дело дойдёт до овертайма.