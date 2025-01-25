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«Лейпциг» — «Байер»: прогноз на матч чемпионата Германии

«Лейпциг» — «Байер»: прогноз на матч чемпионата Германии
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «РБ Лейпциг» — «Байер».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.85.

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Можно уже уверенно сказать, что Хаби Алонсо сумел избежать кризиса второго сезона. Позади больше половины, а леверкузенский «Байер» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 41 очко. Отставание от лидирующей «Баварии» меньше, чем отрыв от ближайшего преследователя. Фактически борьба за золото ещё впереди.

Поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов на днях стало для «Байера» лишь третьим в нынешнем сезоне во всех турнирах и вторым конкретно в Лиге чемпионов. Удивительно, но ещё одно поражение случилось в первом круге чемпионата Германии в матче именно с «РБ Лейпциг». Тогда леверкузенский клуб играл дома и уступил 2:3, хотя тоже открыл счёт и какое-то время даже имел преимущество в два мяча.

На этот раз подопечные Хаби Алонсо попытаются взять реванш. Сделать это сложно, но можно. «РБ Лейпциг» со стабильностью не особо дружит. Нет-нет да и провалится с треском в каком-нибудь матче, хотя до этого имел уверенные победы. Плюс у этой команды есть определённые проблемы с обороной. Забивать получается исправно, но и пропускает регулярно.

Например, в пяти последних матчах в разных турнирах «быки» пропустили 13 мячей при 11 забитых. Как нетрудно догадаться, нередко в играх с их участием заходит ставка «тотал больше 2.5 мяча». Учитывая силу, стабильность и желание отомстить у «Байера», не будем мудрить и теперь. Проверим ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».

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