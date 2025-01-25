«Фрайбург» — «Бавария»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Фрайбург» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит с форой (-1.5) за 1.92.

С трудом верится, что в текущем тонусе «Фрайбург» отнимет очки у мюнхенцев: в предыдущих четырёх турах «бразильцы из Брайсгау» победили только замыкающий турнирную таблицу «Хольштайн», и то не без везения — 3:2. Зато без шансов уступили «Байеру» (1:5), франкфуртскому «Айнтрахту» (1:4) и «Штутгарту» (0:4). Много пропустили из-за травм. В лазарете почти весь костяк обороны.

К несчастью для «Фрайбурга», «Бавария» на днях сенсационно уступила «Фейеноорду» (0:3) в Лиге чемпионов при полном территориальном преимуществе и уйме моментов. «Красные» выиграли четыре предыдущие встречи чемпионата Германии с общим счётом 14:3. Разгромили «Лейпциг» (5:1), а также не по счёту, но по игре уверенно победили «Вольфсбург» (3:2). И это ещё в обоих случаях Гарри Кейн не забил. Видимо, приберёг голы для «Фрайбурга». В среднем за игру в Бундеслиге англичанин заколачивает один мяч.

По мнению Венсана Компани, лучше всего то, что встреча с «Фрайбургом» состоится через несколько дней после фиаско с «Фейеноордом». Бельгиец объяснил, что это возможность для его подопечных отреагировать на разгромное поражение. Надо ли это как-то комментировать? Без лишних слов — за дело!

Возьмём П1 с форой (-1.5). В среднем за матч в Бундеслиге мюнхенцы забивают 31 мяча, а пропускают только меньше одного. А уж когда они мотивированы желанием исправиться, не позавидуешь тем, кто встретится на пути. «Бразильцы из Брайсгау» попадут под горячую руку.