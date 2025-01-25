Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: коэффициенты на матч чемпионата Англии

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: коэффициенты на матч чемпионата Англии
Комментарии

25 января состоится матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Вулверхэмптон» примет «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Материалы по теме
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Не расслабляйся, «Ливерпуль»!
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Не расслабляйся, «Ливерпуль»!

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.50, что составляет около 65% вероятности.

Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 7.00 — около 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60, что составляет около 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: пора задуматься о карьере в UFC!
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: пора задуматься о карьере в UFC!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android