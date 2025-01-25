«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: коэффициенты на матч чемпионата Англии

25 января состоится матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Вулверхэмптон» примет «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.50, что составляет около 65% вероятности.

Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 7.00 — около 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60, что составляет около 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.