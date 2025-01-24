Овечкин забил «Сиэтлу» броском из своей зоны. Зашёл коэффициент 8.00

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен».

Россиянин установил окончательный счёт на 57-й минуте броском из своей зоны в пустые ворота. Для Овечкина эта шайба стала 875-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 19 шайб.

Букмекеры считали фаворитом матча «Вашингтон»: ставки на победу гостей в основное время принимались с коэффициентом 2.22, то есть выигрыш с 1000 рублей составил бы 2220 рублей.

Успех «Кэпиталз» с учётом дополнительного времени и буллитов шёл за 1.70. На гол Овечкина давали 1.85, а на гол россиянина в третьем периоде — 3.50.

Заключить пари на то, что именно Овечкин забросит последнюю шайбу в матче, предлагалось с коэффициентом 8.00.