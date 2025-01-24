«Автомобилист» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Екатеринбурге

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Лада».

Ставка: ТМ 5 за 1.68.

«Несмотря на три поражения в четырёх последних матчах, «Лада» сохраняет шансы на плей-офф. И в Екатеринбурге точно поупирается. «Автомобилисту» не повезло с тем, что гости отдыхали пять дней. Тольяттинцы будут гораздо свежее команды Заварухина и за счёт этого способны доставить ей массу проблем. Ведь уральцам не очень комфортно играть против соперника, который сам любит отсиживаться в обороне и грамотно подлавливать на ошибках.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2025, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому даже если победная серия «Автомобилиста» продлится, разница в счёте будет минимальной. Высок шанс и на ничью в основное время – тем более что вратари «Лады» даже после отъезда Подъяпольского способны творить чудеса в отдельно взятой встрече. И совершенно точно результативность матча окажется ниже среднего – четыре, максимум пять голов на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».