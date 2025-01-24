«Ак Барс» — «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 24 января

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.20.

«Сибирь» уже две недели — шесть раз подряд — набирает очки в каждом матче. А в среду и вовсе одержала неожиданную победу в Челябинске. Да, скорее благодаря ошибкам и недооценке со стороны «Трактора», чем за счёт собственных подвигов. Но умение команды Епанчинцева выжимать максимум из текущей ситуации вызывает уважение на протяжении всего января.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2025, пятница. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому не стоит считать «Ак Барс» безоговорочным фаворитом матча. Следует помнить, что всю прошлую неделю казанцы провели на Дальнем Востоке. Законы физиологии не обманешь: после столь далёкого и тяжёлого выезда команда страдает от обратной акклиматизации. Адаптироваться к родному часовому поясу хозяева ещё не успели. Хороший повод поставить на очередной овертайм. И на солидный тотал. Команда Гатиятулина будет ошибаться в обороне чаще обычного, а «Сибирь» в 2025-м больше ищет счастья у чужих ворот, чем отсиживается возле своих. Зрители увидят минимум шесть шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».