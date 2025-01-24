«Вольфсбург» — «Хольштайн»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Хольштайн».

Ставка: победа «Вольфсбурга» и ТБ 2.5 за 1.91.

«Вольфсбург» и «Хольштайн» сойдутся в 19-м туре Бундеслиги. «Зелёные» в прошлом туре проиграли «Баварии» в Мюнхене. Смогли они забить дважды и проиграли, в общем, по счёту достойно, 2:3, по игре тоже. «Бавария» была лучше, у неё было много моментов. Грабара свою команду выручал, хотя был момент, в котором он ошибся. Но если бы не выручал, то счёт мог быть крупным. Амура отличный матч очередной провёл, забил дважды. Это один из лучших игроков вообще Бундеслиги на своей позиции в атаке. Так что «Вольфсбург» в своём стиле выдал очередной результативный матч.

«Киль» борется за выживание. Он проиграл «Хоффенхайму», проиграл, пожалуй, по делу, пропустив первым. «Киль» трижды пропустил, забил всего один. У него по-прежнему проблемы в защите, и «Хольштайну» откровенно тяжело, как в домашних, так и в гостевых матчах. Команда много пропускает и часто проигрывает через «верх».

Я уже плавно перехожу к прогнозу. Действительно, много матчей, в которых проходил и «верх», и поражение «Киля», что дома, что в гостях. А «Вольфсбург» — одна из самых результативных команд Бундеслиги, она четвёртая по забитым мячам. «Зелёные», в общем, много и пропускают. Они больше всех забивают со стандартов. «Киль» тоже весёлая команда.

Так что здесь я жду победы «Вольфсбурга» через «верх», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».