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В Госдуме предложили внести уточнения в законопроект о самоограничении на азартные игры

В Госдуме предложили внести уточнения в законопроект о самоограничении на азартные игры
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Комитет Госдумы по экономической политике представил свои заключения на законопроект о самоограничении прав граждан на участие в азартных играх. Эти документы появились в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Комитет по экономической политике предложил уточнить отдельные положения законопроекта. В частности, нужно согласовать документ с ранее принятым Госдумой в первом чтении законопроектом о запрете приёма ставок от ограниченных в дееспособности. Кроме того, предложили рассмотреть возможность подачи заявлений о самоограничении через Госуслуги и МФЦ.

Также Комитет предложил создать единый перечень лиц, отказавшихся от азартных игр. Минимальный срок отказа от участия в азартных играх для лиц, которые подают заявление в первый или второй раз, предлагается увеличить до одного года, в то время как сейчас документ предусматривает ограничение на четыре месяца.

Также в Госдуме отметили, что нужно ввести исключение из перечня через подачу заявления, а также внести некоторые изменения в Федеральный закон «О рекламе». Наконец, комитет предложил ввести запрет на нахождение в игорных заведениях для лиц, которые прибегли к процедуре самоограничения.

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