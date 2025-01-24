«Ак Барс» — «Сибирь»: кто фаворит матча КХЛ, во сколько начало, прогнозы

24 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» примет «Сибирь». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.81, что составляет приблизительно 55% вероятности. Победа «Сибири» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.50 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (примерно 23%).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2025, пятница. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Ак Барс» — «Сибирь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.68. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.00.

«Ак Барс» в отличном настроении возвращается на лёд родной арены после непростого выезда на Дальний Восток. Казанцы исправились за досадное поражение от «Амура» (4:5), дважды победив «Адмирал» (5:2 и 2:1 Б). Подопечные Вадима Епанчинцева выиграли только два из восьми предыдущих матчей.