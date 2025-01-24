«Автомобилист» — «Лада»: во сколько начало матча КХЛ, какие прогнозы и ставки

24 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» примет «Ладу». Встреча пройдёт на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 1.76, что составляет приблизительно 53% вероятности. Победа «Лады» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.50 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.95 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Автомобилист» — «Лада» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.75. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 13.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.90.