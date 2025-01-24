«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз и ставка на матч АПЛ

В субботу, 25 января, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают принимающей стороне небольшое предпочтение. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 49% вероятности.

Победа «Челси» оценивается коэффициентом 3.50 (около 27%% вероятности). Ничейный исход идёт с коэффициентом 4.30 (24%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Этихаде» в Манчестере. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.