Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Челси»: определён фаворит главного матча тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Челси»: определён фаворит главного матча тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 25 января, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Челси». Страшнее, чем 2:4 от «ПСЖ»
«Манчестер Сити» — «Челси». Страшнее, чем 2:4 от «ПСЖ»

Букмекеры в своих прогнозах отдают принимающей стороне небольшое предпочтение. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 49% вероятности.

Победа «Челси» оценивается коэффициентом 3.50 (около 27%% вероятности). Ничейный исход идёт с коэффициентом 4.30 24%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Этихаде» в Манчестере. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.

Материалы по теме
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Не расслабляйся, «Ливерпуль»!
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Не расслабляйся, «Ливерпуль»!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android