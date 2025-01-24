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OLIMPBET запускает первый в индустрии масштабный розыгрыш автомобилей

OLIMPBET запускает первый в индустрии масштабный розыгрыш автомобилей
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Букмекерская компания OLIMPBET объявляет о запуске уникального розыгрыша, который станет самым масштабным в истории российского беттинга. Совместно с хоккейными клубами-партнёрами в КХЛ компания разыграет премиальные автомобили Aito Seres M5 и эксклюзивный бизнес-седан Лада Aura совместно с ХК «Лада».

Финальные розыгрыши пройдут в феврале и марте 2025 года на спортивных аренах Москвы, Подмосковья, Тольятти, Череповца, Хабаровска и Владивостока. Принять участие смогут все любители хоккея. Для этого достаточно делать ставки на хоккей на сайте или в приложении OLIMPBET.

Помимо автомобилей, у участников будет возможность выиграть и другие ценные призы: техника (iPhone, PlayStation 5), билеты на хоккейные матчи и фирменную спортивную атрибутику от OLIMPBET.

«Как главный хоккейный букмекер мы рады провести такой масштабный розыгрыш именно среди хоккейной аудитории. Для нас важно добавлять эмоций болельщикам и дарить им настоящий праздник», — прокомментировал Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET.

Компания OLIMPBET продолжает активно поддерживать хоккей и радовать своих клиентов уникальными предложениями и акциями. Букмекер совсем скоро объявит о старте розыгрыша и поделится новыми подробностями. Следите за новостями на сайте и приходите на матчи, чтобы испытать удачу и побороться за ценные призы!

Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп».

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