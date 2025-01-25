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«РБ Лейпциг» — «Байер»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» — «Байер»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Германии
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В субботу, 25 января, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 50% вероятности.

Победа «Ред Булл Лейпциг» оценивается коэффициентом 3.80 (26%), в то время как на ничью дают 4.05 (24%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол, что традиционно для матчей чемпионата Германии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

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