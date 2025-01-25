«Ливерпуль» — «Ипсвич Таун»: прогноз и ставка на матч АПЛ

В субботу, 25 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ипсвич». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев неоспоримыми фаворитами. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.10, что приблизительно равно 88% вероятности.

Победа «Ипсвич Таун» оценивается коэффициентом 21.00 (4% вероятности). На ничейный исход дают 11.5 (8%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Энфилде» в Ливерпуле. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.