«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Вредного букмекера

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.95.

На мой взгляд, есть все предпосылки для результативного матча.

Три последних поединка «Ман Сити» напоминают генератор случайных чисел. Или, учитывая цену ошибок в той же Лиге чемпионов, русскую рулетку:

2:4 с «ПСЖ»;

6:0 с «Ипсвичем»;

2:2 с «Брентфордом».

Результаты «Челси» на том же отрезке тоже намекают:

3:1 с «Вулверхэмптоном»; 2:2 с «Борнмутом»; 5:0 с «Моркамом».

Поэтому проверю общий тотал голов больше 3.5 с коэффициентом 1.95. Конечно, есть риск – обычно букмекеры выставляют планку результативности на отметке 2.5, тут даже не 3, а ещё выше. Но встретятся две атакующие машины с очевиднейшими проблемами в обороне.

«Ман Сити» и «Челси» наколотили по 44 гола в 22 турах (в среднем по 2 за игру), больше забил только «Ливерпуль». При этом команды пропустили 29 и 27 мячей соответственно.

Холанд переподписал контракт и находится в хорошей форме, Де Брёйне снова пачками выдает ассисты, даже Грилиш забил в ЛЧ. У «Челси» тем временем солируют Палмер и Джексон, оба способны разорвать любую защиту.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».