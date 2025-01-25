«Наполи» — «Ювентус»: назван фаворит главного матча тура чемпионата Италии

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В субботу, 25 января, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится матч «Наполи» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Ювентуса» менее вероятна и оценивается коэффициентом 4.05 (24%), заключить пари на ничью предлагается за 4.15 (23%).

Вместе с тем аналитики считают, что предстоящий матч чемпионата Италии в Неаполе не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.