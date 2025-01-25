«Наполи» — «Ювентус»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: победа «Наполи» за 2.23.

Под руководством Тьяго Мотты «старая синьора» до сих пор ни разу не проиграла в итальянской Серии А. 21 матч, 0 поражений, 34 забитых мяча при 17 пропущенных — повод для гордости. Кто-то из грандов и конкурентов, разумеется, имеет лучшую разницу забитых и пропущенных, но хотя бы раз терпел поражение.

Впрочем, эта гордость и эта серия могут прекратиться уже сейчас. «Ювентус» возвращается после не самого простого выезда в Бельгию на евроарене. Сил и так потрачено прилично, а тут ещё и играть предстоит с временным лидером чемпионата Италии — «Наполи».

Кроме того, неаполитанский клуб не принимает участия в еврокубках, а потому готовится к матчам в недельном цикле. В том числе и этот фактор помогает сохранять отличную форму. Прямо сейчас неаполитанцы идут на серии из шести побед в Серии А.

Более того, Антонио Конте, не сумев убедить Хвичу Кварацхелию остаться, научился обходиться без него. Плюс ещё и сбагрил в аренду Виктора Осимхена! Фактически итальянский специалист удерживает лидерские позиции в лиге без тех футболистов, которые в чемпионском сезоне при Лучано Спаллетти играли ключевую роль. Это признак профессионализма.

И на таком фоне победа «Наполи» напрашивается сама собой. А чтобы развеять последние сомнения, достаточно посмотреть на историю противостояний. Пять предыдущих встреч «Наполи» и «Ювентуса», которые проходили в Неаполе, завершились в пользу хозяев. Теперь гости могут сохранить лицо за счёт неплохой обороны, но вряд ли сохранят очки.