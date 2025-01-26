«Лацио» — «Фиорентина»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Лацио» — «Фиорентина».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.05.

У подопечных Марко Барони есть много поводов для радости. Перед 22-м туром коллектив из Рима шёл в топ-4 чемпионата Италии, набрав 39 очков. «Лацио» до победы над «Реалом Сосьедад» одолел «Верону» со счётом 3:0, а до того сыграл вничью с бойким «Комо» (1:1) Сеска Фабрегаса. Хотя должен был побеждать, если бы не вмешалось удаление во втором тайме. При этом суммарно римляне забили 37 мячей за 21 матч в Серии А. Перед новым туром это третий результат среди всех участников. Больше лишь у «Аталанты» (46) и «Интера» (51).

И здесь Давид де Хеа должен напрячься. Подписание бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» пошло на пользу как «Фиорентине», так и самому голкиперу. За 17 встреч в воротах в этом розыгрыше чемпионата Италии испанец пропустил 18 мячей. Очень часто выручал свою новую команду и вернул былую уверенность. Однако в последних матчах с увеличением сейвов парадоксально участились пропущенные мячи.

Только за три встречи на внутренней арене в 2025 году флорентийцы пропустили шесть раз: три мяча от «Наполи» (0:3), два мяча от «Монцы» (1:2), один мяч — от «Торино» (1:1). По два пропущенных от «Ювентуса» (2:2) и «Удинезе» (1:2) в конце декабря тоже забывать не стоит. Отсюда не совсем понятно, почему букмекеры прогнозируют скромную результативность в предстоящем матче.

Несмотря на прохудившуюся оборону, «Фиорентина» регулярно забивает. Она вполне может поразить ворота далеко не безупречного «Лацио» хотя бы раз. Хотя понятно, что «Лацио» должен быть на кураже, обязан побеждать. Тотал больше 2.5 мяча в качестве ставки выглядит перспективно.