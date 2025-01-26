«Лечче» — «Интер»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Лечче» — «Интер».

Ставка: «Интер» победит с форой (-1.5) за 2.05.

В первом круге жёлто-красные уступили «Интеру» со счётом 0:2. И это у них ещё многое получалось. Обычно проигрывают лидерам разгромно или крупно. Загибаем пальцы: «Аталанте» (0:6), «Милану» (0:3), «Фиорентине» (0:6), «Роме» (1:4). А на прошлой неделе ещё и далеко не самому мощному «Кальяри» влетели 1:4. Вдобавок на «Лечче» напала эпидемия травм.

Беспроигрышная серия «нерадзурри» в чемпионате Италии тем временем насчитывает 15 матчей. Ничьих за этот период только три: с «Ювентусом» (4:4), «Наполи» (1:1) и «Болоньей» (2:2). С представителями нижней части турнирной таблицы у подопечных Симеоне Индзаги, за редким исключением, не возникает проблем.

Порой у миланцев случаются перебои с результативностью. За примером далеко ходить не нужно: на днях с минимальным перевесом победили «Спарту» (1:0). Впрочем, это достаточно редкое явление. В Италии нет команды, которая забивала бы чаще. В среднем за игру в Серии А «нерадзурри» заколачивают 2,5 мяча, а пропускают меньше одного.

Переживать за результативность «Интера» не стоит и потому, что всё больше уверенности в себе чувствует лучший бомбардир команды Лаутаро Мартинес: чемпион мира отличился в трёх из четырёх предыдущих туров чемпионата Италии. А ещё именно он забил победный гол в ворота «Спарты».