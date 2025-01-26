«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч АПЛ

26 января состоится матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.57, что равно около 62% вероятности.

Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 6.00 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.