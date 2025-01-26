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«Лечче» — «Интер»: прогноз и ставка на матч Серии А

«Лечче» — «Интер»: прогноз и ставка на матч Серии А
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26 января в матче 22-го тура итальянской Серии А «Лечче» примет «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Этторе Джардиньеро» в Лечче. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Главный судья — Ливио Маринелли.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.36, что равно приблизительно 72% вероятности.

Победа «Лечче» оценивается коэффициентом 9.90 — в районе 10%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.40, что составляет примерно 18%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лечче» — «Интер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

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