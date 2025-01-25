«Наполи» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«Наполи» и «Ювентус» встретятся в 22-м туре чемпионата Италии. Важная игра для обоих соперников. Хотя в борьбе за Скудетто шансы у них сильно разные.

Пока есть полное ощущение, что «Наполи» вернулся в форму. Собственно, надолго он её и не терял. В начале декабря две неудачи потерпела команда, причём от одного и того же соперника – 0:1 от «Лацио» в Серии А и 1:3 от него же в Кубке Италии.

До и после этого почти только выигрывала команда Конте. Сейчас её серия викторий насчитывает уже шесть матчей. Причём были и сложные соперники у неаполитанцев за этот период – 3:0 с «Фиорентиной» и 3:2 с «Аталантой».

В Серии А «Наполи» теперь лидирует, имеет определённый отрыв от преследователей. Правда, «Интер» со второй строчки хотя и имеет разрыв с лидером в три балла, но ещё есть игра в запасе. Так что расслабляться неаполитанцам некогда.

«Ювентус» же всё никак не может закрепиться в топ-4 таблицы. Большую часть сезона он идёт за пределами зоны еврокубков. С 37 очками сейчас туринцы идут на пятом месте. Хотя их разрыв с соперниками выше уже меньше, чем с преследователями, – два балла до четвёртого «Лацио» и уже четыре – до шестой «Фиорентины».

И пока все проблемы «Ювентус» создаёт себе сам. Он слишком часто играет вничью, разбавляя их редкими победами. Хотя если брать именно чемпионат, то там команда Мотты является единственной, кто ни разу не проиграл. Это, несомненно, хорошее достижение. Только вот бороться за лидерство это никак не помогает.

За шесть последних игр в активе «Юве» всего одна победа была – 2:0 с «Миланом». В большинстве остальных встреч туринцы сыграли вничью, в том числе пару дней назад в Лиге чемпионов с «Брюгге» — 0:0. Но зато туринцы уже гарантировали себе выход в плей-офф. В последнем туре они могут побороться даже за топ-8.

Так что соперники явно находятся в разной форме. У «Наполи» есть очевидное преимущество – он не участвует в еврокубках, может сконцентрировать все силы на домашних турнирах. Но я всё-таки думаю, туринцам тут хватит сил и ресурса, чтобы добиться своего главного результата – ничьей. Ставлю на счёт 1:1 у них за 5.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».