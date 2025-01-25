«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А 25 января

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: победа «Наполи» за 2.21.

«Матчи двух команд в Неаполе в рамках чемпионата Италии с 2020 года неизменно заканчиваются победой хозяев. При этом туринцы в нынешнем сезоне Серии А остаются единственной командой, не знающей поражений. А ведь позади уже 21 тур. Правда, и побед у «Ювентуса» немного — восемь, и это уровень команд середины таблицы. Но занимает «Юве» пятое место, по пропущенным уступает только футболистам «Наполи» и забил всего на мяч меньше неаполитанцев.

По очкам «Ювентус» отстаёт от лидера чемпионата аж на 13 очков. И в первом круге команды сыграли между собой вничью (0:0) в Турине.

После двух подряд поражений от «Лацио» (в Кубке и в чемпионате Италии) «Наполи» одержал шесть побед кряду, в последнем на сегодня туре выиграв в гостях у главного конкурента «Аталанты» — 3:2 с решающим голом Лукаку на 78-й минуте.

Отметим, что в команде уже нет одного из лидеров — Кварацхелии, но, по словам её главного тренера Конте, клуб научился справляться и с проблемами на трансферном рынке, и с отсутствием игроков из-за травм. Действительно, два месяца назад от той же «Аталанты» было домашнее поражение — 0:3. Что же касается замены перешедшего в «ПСЖ» Кварацхелии, то на его месте рядом с Лукаку хорошо смотрится Нерес.

Последний на сегодня матч «Ювентуса» в чемпионате принёс ему долгожданную домашнюю победу — над «Миланом» (2:0). Так, в частности, был взят реванш за поражение в полуфинале Суперкубка Италии. Огорчает лишь травма, полученная Йылдызом, который был заменён после первого тайма. Турецкий футболист, которым интересуется «Ливерпуль», сейчас важная фигура в организации атаки. Впрочем, информации о том, что он пропустит матч, нет. А вышедший вместо Йылдыза на поле Веа был хорош, забил и, вероятно, в любом случае теперь уже получит своё место в старте. Чего нельзя сказать ещё о недавно главной надежде в атаке — Влаховиче.

После победы над «Миланом» у туринцев снова была довольно тусклая безголевая ничья в матче Лиги чемпионов в Брюгге. Попутно заметим, что «Наполи» в еврокубках не занят и поэтому имел перед игрой на своём поле ещё и больше времени для отдыха», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».