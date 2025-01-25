«Наполи» — «Ювентус»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата Италии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 9.5 углового за 2.10.

«Наполи» и «Ювентус» сыграют в 22-м туре Серии А. Сразу напомню, что «Юве» ещё ни разу не проиграл в чемпионате. Но находится он на пятом месте из-за того, что много матчей завершает вничью. Это продолжается и в Лиге чемпионов. Буквально на днях на выезде они завершили матч со счётом 0:0, играя против «Брюгге».

А «Наполи» сосредоточен исключительно на чемпионате и играет один раз в неделю, зато очень здорово. К примеру, 18 января была одержана волевая победа в гостях над «Аталантой». А четвёртого и 12-го были одержаны две сухие победы над «Фиорентиной» и «Вероной».

Чего же ждать нам от этой игры? Напомню, что матч 5-го тура в Турине закончился вничью, 0:0. Скучнейший матч, в котором было всего два удара в створ ворот, по одному с каждой стороны. Есть опасения, что что-то подобное мы увидим вновь. Будет осторожная игра. Команды будут стараться как можно дольше контролировать мяч, поэтому, возможно, будет мало ударов, будет мало проходов по флангу в угловой, будет мало навесов и подач мяча с фланга. Ну а значит, будет мало угловых», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».