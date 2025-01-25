«Наполи» — «Ювентус»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 2 за 1.97.

«Наполи» против «Ювентуса» в 22-м туре Серии А. Неаполитанцы борются за чемпионство. Туринцы же далеки всё-таки от лидирующих позиций.

Если говорить о «Наполи», то он потерял Хвичу. Но при этом по дистанции мы видим, что неаполитанцы идут бодро. И думаю, что даже без Хвичи в состоянии они бороться за чемпионство. Если учитывать, что есть Нерес, который отличную форму набрал. И в принципе «Наполи» — тренерская команда. Антонио Конте как раз таки специалист по тому, чтобы бороться за чемпионство в своём первом сезоне в любой команде, где бы он ни работал, в каком бы чемпионате ни работал. Он один из лучших кризис-менеджеров в мире.

«Ювентус» Мотты — это команда, которая чаще всех, может быть, в Европе сейчас играет вничью. В Лиге чемпионов тоже была нулевая ничья на неделе с «Брюгге». И «Юве» достаточно часто выдаёт матчи, которые получаются не очень результативными не потому, что это незрелищная команда, а потому, что она старается через владение в том числе сдерживать соперника. И «Ювентус» ни разу ещё не проиграл в этом сезоне, это удивительно, если говорить о Серии А.

Много матчей у «Ювентуса» получаются низовыми, и большие матчи в том числе. И у «Наполи» тоже были такие игры в этом сезоне. Поэтому я здесь просто мудрить не буду, возьму тотал голов меньше двух с коэффициентом 1.97», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».